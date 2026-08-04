"Русская" или "чешка": суд поставил точку в споре о национальности матери казахстанца

Житель Жамбылской области через суд добился исправления национальности матери в документах, сообщает Zakon.kz.

Дело по иску гражданина к государственной корпорации "Правительство для граждан" о внесении изменений в актовую запись о рождении в части национальности матери рассмотрено Специализированным межрайонным административным судом (СМАС) Жамбылской области.

"При рождении истца в актовой записи национальность его матери была указана как "русская". Вместе с тем исследованные судом документы подтвердили, что родители матери истца по национальности являлись чехословаком и немкой. Следовательно, в соответствии с требованиями Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" национальность матери при ее рождении должна была быть указана как "чешка" либо "немка", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале суда 4 августа 2026 года.

Отмечается, что ранее государственная корпорация отказала во внесении соответствующих изменений. После смерти матери внесение изменений в ее персональные данные законодательством не допускается, что фактически лишило истца возможности изменить сведения о своей национальной принадлежности.

"Учитывая отсутствие иного способа защиты нарушенного права, а также руководствуясь принципами справедливости и разумности, суд удовлетворил иск. Решением суда на ответчика возложена обязанность внести исправления в актовую запись о рождении истца, изменив национальность его матери с "русская" на "чешка". СМАС Жамбылской области

Суд также указал, что неисполнение решения в месячный срок влечет наложение денежного взыскания на ответчика в размере 50 МРП (в 2026 году – 216 250 тенге. – Прим. ред.)

Как сообщается, решение не вступило в законную силу.

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