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События

Иностранку с двумя паспортами задержали на границе Западного Казахстана

Паспорт, Республика Казахстан, символы, визы, печать , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 19:55 Фото: Zakon.kz
На границе Западно-Казахстанской области задержали иностранку с двойным гражданством, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что Таскалинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении иностранки, нарушившей законодательство о гражданстве Республики Казахстан.

"В Казахстане запрещено двойное гражданство: при получении паспорта другого государства граждане обязаны вовремя уведомить об этом власти и сдать казахстанский паспорт. Однако на пограничном посту "Таскала" при проверке документов выяснилось, что у женщины помимо иностранного паспорта сохранились и казахстанские документы", – отметили в суде.

На суде женщина полностью признала свою вину, ей назначен административный штраф 200 МРП, а это 865 тыс. тенге.

Ранее Zakon.kz писал, что некоторые казахстанцы, приобретя гражданство другой страны, оставляют себе отечественные синие паспорта и пользуются ими. Это незаконно и влечет наказание.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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