В Алматы прошло масштабное световое шоу дронов, посвященное 80-летию Победы

9 мая в Алматы состоялось масштабное световое шоу, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Небо над площадью Абая превратилось в живую картину памяти, сотканную из света и движения дронов, подробнее – в материале Zakon.kz.

Более 500 дронов как единый организм в унисон взмыли ввысь, чтобы рассказать без слов о храбрости, любви к Родине и цене мирного неба над нашими головами. Перед зрителями предстали световые образы героев, ставших легендами: Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Бауыржана Момышулы. Их силуэты в небе тихо говорили о главном: подвиг не умирает, пока жива память о нем.

Фото: Zakon.kz

"Это просто незабываемое зрелище! Когда смотрел на это представление, меня переполняли эмоции. Я чувствовал гордость за свою страну и за своих героев. С праздником!" – отметил житель Алматы Ерик Сергазиев.

Фото: Zakon.kz

Среди зрителей, пришедших на шоу дронов, царило особое настроение – сочетание трепета, гордости и ожидания чего-то по-настоящему памятного. Многие отмечали, что День Победы остается для них одним из самых значимых праздников в году.

Фото: Zakon.kz

"Наши дедушки воевали, их уже давно нет, но мы чтим их память, поэтому и пришли. Ждем чего-то грандиозного. Хочется увидеть летящих журавлей, героев, Бауыржана Момышулы, Алию Молдагулову, Маншук Маметову. Это важно. Такие шоу, как с дронами, помогают нам помнить и передавать эту память по-новому", – считает Канат Асима.

Фото: Zakon.kz

Особенно трогательным моментом стало появление журавлей, символа душ павших, взлетевших в вечность и навсегда оставшихся в наших сердцах.

Фото: Zakon.kz

А финал стал кульминацией чувства единства.

"Я такое видела впервые. У меня сердце замерло, когда я узнавала наших соотечественников. Спасибо большое за такое представление! Хотелось бы отметить труд операторов дронов и техников, мне кажется это очень сложно!" – поделилась Антонина Тихонова.

Фото: Zakon.kz

Сегодня новые технологии заговорили языком памяти, а небо стало экраном, на котором отразилась история целого народа.

"День Победы для меня важнее дня рождения. Это очень символично, что в наше время мы все еще помним, чтим и уважаем этот великий праздник. Каждую семью война затронула. Здесь нет разделения – это важно для всех. А шоу дронов было потрясающим! Современный и трогательный способ передать память", – рассказал Михаил Митрофанов.

Каждый светящийся дрон словно нес в себе частичку памяти о тех, кто не вернулся с войны, кто подарил нам мирное небо. И в этот момент стало ясно: память жива не только в сердцах, но и в новых формах, способных тронуть душу. Это дань уважения, способ сказать "спасибо" тем, кому мы обязаны жизнью.

О том, как астанчане празднуют День Победы, можно узнать в нашем фоторепортаже.

