Как изменились цены на криптовалюты 2 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 97 426,9 $; изменения за 24 часа: +0,21%.
Ethereum (ETH): 1 840,96 $; изменения за 24 часа: -1,34%.
Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 599,31 $; изменения за 24 часа: -0,74%.
USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,181710 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
Cardano (ADA): 0,7076 $; изменения за 24 часа: +0,24%.
По состоянию на 2 мая 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 516,20 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.