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Финансы

Как изменились цены на криптовалюты 2 мая

биткоин, доллары, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 21:01 Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 97 426,9 $; изменения за 24 часа: +0,21%.

Ethereum (ETH): 1 840,96 $; изменения за 24 часа: -1,34%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 599,31 $; изменения за 24 часа: -0,74%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,181710 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Cardano (ADA): 0,7076 $; изменения за 24 часа: +0,24%.

По состоянию на 2 мая 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 516,20 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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