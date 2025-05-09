Тысячи алматинцев на акции "Батырларға тағзым" – уникальный кадр фотографа

Известный алматинский фотограф Максим Золотухин сделал потрясающий кадр горожан, собравшихся в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает Zakon.kz.

Фотограф Максим Золотухин на своей странице в Facebook выложил панорамный снимок, сделанный 9 мая 2025 года в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. С высоты птичьего полета видно, как тысячи жителей собрались на патриотической акции "Батырларға тағзым" с портретами родственников – героев Великой Отечественной войны.

Алматы, Казахстан. 9 мая 2025 года. Мемориал Славы. Пришел Бессмертный полк – Батырларға тағзым. С Днем Победы, друзья!" – подписал фото и поздравил казахстанцев Максим Золотухин.

9 мая 2025 года аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.