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События

Тысячи алматинцев на акции "Батырларға тағзым" – уникальный кадр фотографа

Тысячи алматинцев на шествии &quot;Бессмертного полка&quot; - уникальный кадр известного фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 12:31 Фото: Максим Золотухин
Известный алматинский фотограф Максим Золотухин сделал потрясающий кадр горожан, собравшихся в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает Zakon.kz.

Фотограф Максим Золотухин на своей странице в Facebook выложил панорамный снимок, сделанный 9 мая 2025 года в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. С высоты птичьего полета видно, как тысячи жителей собрались на патриотической акции "Батырларға тағзым" с портретами родственников – героев Великой Отечественной войны.

Алматы, Казахстан. 9 мая 2025 года. Мемориал Славы. Пришел Бессмертный полк – Батырларға тағзым. С Днем Победы, друзья!" – подписал фото и поздравил казахстанцев Максим Золотухин.

9 мая 2025 года аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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