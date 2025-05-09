Дань уважения казахстанским героям: акция "Батырларға тағзым" прошла в Алматы – фоторепортаж

Алматинцы прошли организованной колонной по улице Гоголя от Центрального парка до парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Участники шествия держали в руках государственные флаги, знамена Победы и фотографии ветеранов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Маршрут акции пролегал по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особую атмосферу единства и гордости за поколение победителей создавали 10 тематических растяжек с надписью "Батырларға тағзым!", украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО "Совет генералов РК" Сарсеков Бексултан Сарсекович подчеркнул важность преемственности поколений:

"Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов — наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч".

В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев. Одна из участниц мероприятия Татьяна Калмыкова пришла на шествие с портретами своих дедов. Женщина отметила, что такие мероприятия помогают не забывать подвиги ветеранов и то, как ковалась Победа, и все это нужно ценить молодому поколению.

"Я участвую в этой акции, чтобы почтить память своих дедов. Оба они воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Один из них был связистом, другой командовал разведывательной ротой. Это очень прекрасно, что проводятся такие мероприятия. Нужно помнить о великих подвигах и героизме наших предков и рассказывать об этом подрастающему поколению", – сказала Татьяна Калмыкова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для многих алматинцев акция "Батырларға тағзым" стала поводом, чтобы вспомнить героев-казахстанцев и поделиться историей их боевого пути.

"Мой прадед Кузмин Алексей Алексеевич воевал с 1941 года. Был несколько раз тяжело ранен. Закончил войну в Праге. Для нашей семьи он настоящий герой. Акция "Батырларға тағзым" – это прекрасная возможность вспомнить его подвиги и почтить его память. С праздником, казахстанцы! Пусть над нами всегда будет мирное небо!" – рассказал Антон Кузьмин.

Фото: Zakon.kz

В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного Государственного флага Казахстана размером 14 на 7 метров.

Фото: Zakon.kz

Материал по теме "Батырларға тағзым": в Алматы прошла патриотическая акция в честь Великой Победы

Колонну участников акции "Батырларға тағзым" возглавили Военный духовой оркестр и рота Почетного караула.

Фото: Zakon.kz

Материал по теме С Днем Победы поздравил казахстанцев Токаев

Добавим, что в оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент "Жеңіс лентасы". Памятная акция "Батырларға тағзым" была организована ветеранскими объединениями при поддержке акимата города Алматы.