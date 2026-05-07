#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Статьи

Алматинцы отметили День защитника Отечества – фоторепортаж

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
В День защитника Отечества в парке 28 гвардейцев-панфиловцев собрались сотни горожан, многие пришли семьями, а ветераны локальных конфликтов и военнослужащие – в форме и с наградами. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

В парке перед зрителями выступили Роза Рымбаева, Талгат Кузембаев, Максат Рахмет, Серикбол Сайлаубек, Казыбек Адикеев и Даурен Байбори. На сцену также вышли популярные коллективы КешYOU, Muzart Life, Алашұлы, Арғымақ и "Алатау серілері". Свои номера представили и артисты Алматинского регионального гарнизона.

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: акимат Алматы

Особую атмосферу празднику придали мужчины в военной форме и с государственными наградами. Многие военнослужащие охотно фотографировались с горожанами, а дети с интересом рассматривали медали и знаки отличия.

"Вооруженным силам Республики Казахстан я отдал 19 лет своей жизни. Всякое было. Непросто нести службу и быть верным своей присяге. Желаю всем военнослужащим мирного неба и спокойной службы. Пусть тревоги будут только учебными, а стрельба только по мишеням! С праздником, дорогие казахстанцы!" – сказал алматинец Айдар Нуралиев.
День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

Во время праздничной программы состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих и преподавателей военно-технических дисциплин. Им вручили благодарственные письма и за вклад в развитие военно-патриотического воспитания молодежи.

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

Одним из самых зрелищных моментов праздника стал парад с участием курсантов военных вузов Алматы и юных бойцов военно-патриотических клубов. Колонны прошли по парку под бурные аплодисменты зрителей.

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

Уже традиционно большой интерес у гостей вызвали показательные выступления бойцов десантно-штурмовых войск. Военнослужащие продемонстрировали приемы рукопашного боя, элементы самообороны и сложные акробатические трюки. Зрители встречали выступления бурными аплодисментами, а дети снимали происходящее на телефоны.

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

День защитника Отечества, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:45

Фото: Zakon.kz

День защитника Отечества – праздник мужества и долга Родине.

Дата связана с созданием национальных Вооруженных сил и подчеркивает роль армии в обеспечении безопасности и стабильности государства. О задачах и функциях армии страны можно прочитать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Астана, концерт, День защитников Отечества
15:38, Сегодня
Плац-концерт и выставка: как Астана отмечает День защитника Отечества
День защитника Отечества, Алматы, Парк имени 28 гвардейцев Панфиловцев
16:34, 07 мая 2025
Парад Победы, песни и танцы: алматинцы отмечают День защитника Отечества
7 мая, День защитника Отечества, праздник
07:57, 07 мая 2025
Казахстанцы отмечают День защитника Отечества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: