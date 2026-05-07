Алматинцы отметили День защитника Отечества – фоторепортаж

В День защитника Отечества в парке 28 гвардейцев-панфиловцев собрались сотни горожан, многие пришли семьями, а ветераны локальных конфликтов и военнослужащие – в форме и с наградами. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

В парке перед зрителями выступили Роза Рымбаева, Талгат Кузембаев, Максат Рахмет, Серикбол Сайлаубек, Казыбек Адикеев и Даурен Байбори. На сцену также вышли популярные коллективы КешYOU, Muzart Life, Алашұлы, Арғымақ и "Алатау серілері". Свои номера представили и артисты Алматинского регионального гарнизона.

Фото: акимат Алматы

Особую атмосферу празднику придали мужчины в военной форме и с государственными наградами. Многие военнослужащие охотно фотографировались с горожанами, а дети с интересом рассматривали медали и знаки отличия.

"Вооруженным силам Республики Казахстан я отдал 19 лет своей жизни. Всякое было. Непросто нести службу и быть верным своей присяге. Желаю всем военнослужащим мирного неба и спокойной службы. Пусть тревоги будут только учебными, а стрельба только по мишеням! С праздником, дорогие казахстанцы!" – сказал алматинец Айдар Нуралиев.

Во время праздничной программы состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих и преподавателей военно-технических дисциплин. Им вручили благодарственные письма и за вклад в развитие военно-патриотического воспитания молодежи.

Одним из самых зрелищных моментов праздника стал парад с участием курсантов военных вузов Алматы и юных бойцов военно-патриотических клубов. Колонны прошли по парку под бурные аплодисменты зрителей.

Уже традиционно большой интерес у гостей вызвали показательные выступления бойцов десантно-штурмовых войск. Военнослужащие продемонстрировали приемы рукопашного боя, элементы самообороны и сложные акробатические трюки. Зрители встречали выступления бурными аплодисментами, а дети снимали происходящее на телефоны.

Дата связана с созданием национальных Вооруженных сил и подчеркивает роль армии в обеспечении безопасности и стабильности государства.


