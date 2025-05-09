В Туркестане отпраздновали 100-летие ветерана: ему вручили ключи от нового автомобиля

Сегодня, 9 мая, в ресторане "Талапты" в селе Созак Туркестанской области широко отметили 100-летний юбилей одного из выдающихся сынов Казахстана, ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика Мырзахмета Жылыспаева.

Мероприятие было организовано акиматом Сузакского района совместно с местными производственными предприятиями. В честь юбилея уважаемому ветерану торжественно вручили ключи от нового автомобиля.

Аким района Мухит Турысбеков выразил ветерану свою искреннюю признательность и особо отметил его вклад в мир и развитие страны.

Фото: акимат Туркестанской области

"Мирное небо над головой – это плод самоотверженного подвига таких фронтовиков, как вы. Благодаря таким героям мы живем в мире. Ваш героизм и заслуги перед страной никогда не будут забыты. Этот юбилей – выражение благодарности и уважения всего народа и всех поколений. Мы гордимся вами!" – сказал глава района.

Ветерану торжественно вручили ключи от автомобиля, выразив глубокое уважение за его достойную жизнь и пример для молодежи.

Фото: акимат Туркестанской области

На праздничном мероприятии присутствовали заместитель председателя филиала партии AMANAT по Туркестанской области Калыма Жантореєва, депутат областного маслихата Бегимбет Байгараев, председатель районного маслихата Ордабек Жамиев, председатель районного совета ветеранов Кабилбек Еспенбетов, руководители правоохранительных органов, заместители акима района, руководители учреждений, депутаты маслихата, родственники ветерана и жители села. Все они поздравили ветерана, выразили признательность за его подвиг и искренне поблагодарили.

В свою очередь фронтовик Мырзахмет Жылыспаев с волнением в голосе сказал:

"Благодарен Аллаху за то, что дожил до таких лет. Рад, что вернулся с войны живым и прожил мирную жизнь. Очень тронут оказанным вниманием и уважением со стороны народа и властей. Спасибо руководству района, организаторам и односельчанам. Пусть будет мир и благополучие в стране. Пусть наша независимость будет вечной!" – с благодарностью отметил он.