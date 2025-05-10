Жара до +35°С и прекращение дождей: прогноз погоды в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в южной столице на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе температура воздуха прогреется до 35 градусов, а дожди с грозами закончатся.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 10 по 16 мая 2025 года, в городе будут наблюдаться сильные ветры и осадки. Но затем дожди прекратятся и установятся жаркие дни.

"В предстоящие трое суток с прохождением южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. 10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей". РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как отмечается в прогнозе по территории Казахстана, в стране ожидается повышение температуры воздуха. На юге республики ночью ожидается +12+20°C, днем повышение составит от +24+32°C до +28+37°C.

10 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C.

11 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.

12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.

13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +29+31°C.

15-16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

Ранее жителей Алматинской области предупредили об аномальной жаре. Шесть дней аномальной жары и отсутствия осадков прогнозируют синоптики в Алматинской области. Столбики термометра будут достигать отметки +38°C.