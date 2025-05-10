#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
События

Жара до +35°С и прекращение дождей: прогноз погоды в Алматы на неделю

прогноз погоды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в южной столице на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе температура воздуха прогреется до 35 градусов, а дожди с грозами закончатся.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 10 по 16 мая 2025 года, в городе будут наблюдаться сильные ветры и осадки. Но затем дожди прекратятся и установятся жаркие дни.

"В предстоящие трое суток с прохождением южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. 10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей". РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как отмечается в прогнозе по территории Казахстана, в стране ожидается повышение температуры воздуха. На юге республики ночью ожидается +12+20°C, днем повышение составит от +24+32°C до +28+37°C. 

10 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C.

11 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.

12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.

13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +29+31°C.

15-16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

Ранее жителей Алматинской области предупредили об аномальной жаре. Шесть дней аномальной жары и отсутствия осадков прогнозируют синоптики в Алматинской области. Столбики термометра будут достигать отметки +38°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Астане состоится первое заседание Национального комитета по подготовке к Международному году волонтеров
События
10:43, Сегодня
В Астане состоится первое заседание Национального комитета по подготовке к Международному году волонтеров
Ушел из жизни казахский поэт Темирхан Медетбек
События
10:22, Сегодня
Ушел из жизни казахский поэт Темирхан Медетбек
Грандиозный салют ко Дню Победы прогремел в Астане
События
22:10, 09 мая 2025
Грандиозный салют ко Дню Победы прогремел в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: