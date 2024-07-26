Сильная жара и кратковременные дожди: погода в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня в южной столице осадков не ожидается. Но температура воздуха может достигнуть +38 градусов.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период 27 июля – 2 августа 2024 года жителей и гостей южной столицы ждет очень жаркая погода, в отдельные дни будут наблюдаться осадки. Дожди и грозы планируются со следующего вторника.

27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

28-29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

30 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

31 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара до +36°С.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

Ранее сообщалось, что сильные дожди надвигаются на Казахстан. Но в РГП "Казгидромет" уточнили, что сильные дожди накроют лишь север страны.