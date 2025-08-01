Дожди и снижение температуры: погода на неделю в Алматы

В ближайшие сутки в южной столице начнутся дожди с грозами. В связи с чем на ближайшей неделе в городе снизится температура воздуха. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период со 2 по 8 августа 2025 года сильная жара в мегаполисе отступит. Столбики термометров в начале первой недели августа не будут подыматься выше 31 градуса. Лишь к следующей пятнице воздух прогреется до +34°С.

"В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будет определять северный антициклон. На большей части страны прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, а на севере, востоке, в центре, и в горных районах юго-востока – сильные дожди. Лишь на западе страны ожидается жаркая погода без осадков", – предупреждали ранее казахстанцев в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды в Алматы со 2 по 8 августа 2025 года.

2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

3 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

4 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°.

6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

7-8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Ранее синоптики сообщили жителям страны, что на территорию Казахстана надвигаются похолодание до +5°С, 41-градусная жара, ливни и град.