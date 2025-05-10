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Общество

Аномальная жара: к жителям Алматинской области обратились с важным предупреждением

погода, жара, без осадков, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 09:27 Фото: freepik
Шесть дней аномальной жары и отсутствия осадков прогнозируют синоптики в Алматинской области. Столбики термометра будут достигать отметки в +38°, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС региона обратились к жителям с предупреждением:

"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" в южной половине страны и в центре Казахстана с 11 по 17 мая 2025 года ожидается аномально теплая погода".

При этом указано, что с 12 по 17 мая в Алматинской области прогнозируют период без осадков, а также повышение дневных температур воздуха от +25+30° до +33+38°.

Ранее в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 мая объявили штормовое предупреждение.

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Андрей Дюсупов
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