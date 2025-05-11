Участок одной из дорог закроют на неделю из-за ремонта в Астане
Фото: акимат Астаны
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в акимате, в связи с этим с 11 по 18 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении.
А ранее сообщалось, что в Астане временно изменили схемы свыше 10 автобусных маршрутов.
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