Две улицы перекрыли в Астане на четыре дня

В Астане на четыре дня перекрыли участки двух улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с началом работ по среднему ремонту улиц Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой, с 12 по 15 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данных участках. Движение транспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – отметили в управлении.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Фото: акимат Астаны

Ранее в Астане на неделю перекрыли ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс.