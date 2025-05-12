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События

Две улицы перекрыли в Астане на четыре дня

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане на четыре дня перекрыли участки двух улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с началом работ по среднему ремонту улиц Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой, с 12 по 15 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данных участках. Движение транспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – отметили в управлении.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

карта перекрытия улиц в Астане на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:05

Фото: акимат Астаны

Ранее в Астане на неделю перекрыли ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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