В Астане перекроют участок улицы Калдаякова на четыре дня

Фото: Zakon.kz

В Астане с 25 по 28 сентября будет ограничено движение транспорта на улице Ш. Калдаякова, на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, на данном отрезке проводится укладка верхнего слоя дорожного полотна. "Движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении. Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов. В акимате также принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проведению работ. Ранее сообщалось, что в Астане построят крупный зерноперерабатывающий завод.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: