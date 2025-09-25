#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
События

В Астане перекроют участок улицы Калдаякова на четыре дня

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 21:35 Фото: Zakon.kz
В Астане с 25 по 28 сентября будет ограничено движение транспорта на улице Ш. Калдаякова, на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, на данном отрезке проводится укладка верхнего слоя дорожного полотна.

"Движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении.

Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов. В акимате также принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проведению работ.

Ранее сообщалось, что в Астане построят крупный зерноперерабатывающий завод. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сроки работ по благоустройству после ремонта теплосетей могут продлить в Алматы
16:57, 18 сентября 2025
Сроки работ по благоустройству после ремонта теплосетей могут продлить в Алматы
Улицу Туркебаева в Алматы перекроют до 20 сентября из-за срочного ремонта
17:48, 15 сентября 2025
Улицу Туркебаева в Алматы перекроют до 20 сентября из-за срочного ремонта
Водителей Астаны предупредили о перекрытии на ключевой улице
18:25, 09 сентября 2025
Водителей Астаны предупредили о перекрытии на ключевой улице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: