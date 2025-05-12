Какие улицы перекрыты в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

О ситуации на дорогах Астаны по состоянию на 12 мая 2025 года рассказали в акимате, сообщает Zakon.kz.

Улицы, перекрытые полностью: с 20 апреля по 20 августа текущего года закрыта ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);

с 9 апреля по 30 августа текущего года закрыта ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;

с 29 апреля по 30 августа текущего года закрыта улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам). Улицы, перекрытые частично: с 11 по 18 мая текущего года закрыта ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 11 по 17 мая текущего года закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 10 по 20 мая текущего года закрыт мост Аркар (М1) (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 9 по 13 мая текущего года закрыт пр. Абылай хана от ул. Манаса до пр. Б. Момышулы (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 9 по 19 мая текущего года закрыт пр. М. Жумабаев от пр. Б. Момышулы до ул. Балкантау (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 8 по 13 мая текущего года закрыто шоссе Алаш от ул. 191 до ул. 69 (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 5 по 15 мая текущего года закрыта ул. Кенесары от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 1 мая по 1 августа текущего года закрыта транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях);

с 12 по 15 мая текущего года закрыты улицы Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 12 мая, рассказали о перекрытии до 15 мая улиц Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

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