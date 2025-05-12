#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.01
582.47
6.26
События

Какие улицы перекрыты в Астане

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
О ситуации на дорогах Астаны по состоянию на 12 мая 2025 года рассказали в акимате, сообщает Zakon.kz.

Улицы, перекрытые полностью:

  • с 20 апреля по 20 августа текущего года закрыта ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);
  • с 9 апреля по 30 августа текущего года закрыта ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;
  • с 29 апреля по 30 августа текущего года закрыта улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам).

Улицы, перекрытые частично:

  • с 11 по 18 мая текущего года закрыта ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 11 по 17 мая текущего года закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 10 по 20 мая текущего года закрыт мост Аркар (М1) (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 9 по 13 мая текущего года закрыт пр. Абылай хана от ул. Манаса до пр. Б. Момышулы (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 9 по 19 мая текущего года закрыт пр. М. Жумабаев от пр. Б. Момышулы до ул. Балкантау (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 8 по 13 мая текущего года закрыто шоссе Алаш от ул. 191 до ул. 69 (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 5 по 15 мая текущего года закрыта ул. Кенесары от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
  • с 1 мая по 1 августа текущего года закрыта транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях);
  • с 12 по 15 мая текущего года закрыты улицы Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 12 мая, рассказали о перекрытии до 15 мая улиц Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
События
13:25, Сегодня
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
Две улицы перекрыли в Астане на четыре дня
События
12:05, Сегодня
Две улицы перекрыли в Астане на четыре дня
Из России в Казахстан экстрадировали мужчину: что он совершил
События
11:10, Сегодня
Из России в Казахстан экстрадировали мужчину: что он совершил
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: