Акима наказали, земельный конкурс отменили: что случилось в Акмолинской области

Акима сельского округа Акмолинской области привлекли к административной ответственности. Подробности произошедшего озвучили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

9 октября 2026 года в надзорном органе уточнили, что прокуратура района Биржан сал защитила права ТОО Zere Agro Holding, реализующего проект по строительству откормочной площадки.

"Инвестиционный проект стоимостью 600 млн тенге предусматривает создание 10 новых рабочих мест. При его реализации инвестор столкнулся с препятствием уже на этапе получения земельного участка", – говорится в пояснительной части.

Так, в ходе прокурорского сопровождения установлено, что при проведении конкурса на предоставление земельного участка аким Ульгинского сельского округа выдал одному из участников справку о месте жительства, сведения в которой не соответствовали данным государственного регистрационного учета.

Уже на основании этой справки земельная комиссия необоснованно начислила участнику дополнительные баллы. Что и повлияло на результаты конкурса и нарушило права инвестора.

В итоге прокуратура района приняла следующие меры.

"Аким Ульгинского сельского округа привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 173 КоАП РК за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность". Прокуратура Акмолинской области

Кроме того, по результатам рассмотрения дела суд отменил итоги конкурса.

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