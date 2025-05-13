В Алматы пресечена незаконная стройка

Сотрудники миграционной службы Управления полиции Турксибского района Алматы в ходе рейда выявили 15 иностранных граждан, незаконно трудившихся на стройке, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП), проверка показала, что их наняла частная компания для выполнения ремонтных работ.

Всех нарушителей доставили в приемник-распределитель.

Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые организовали незаконную работу иностранцев. Им грозит административная ответственность.

"Незаконная рабочая сила – это не только нарушение, но и угроза безопасности. Подобные рейды будут проходить регулярно". Глава управления полиции района Думан Аухадиев

Ранее стало известно, что в Актобе бизнесмен вырубил более 20 деревьев ради автомойки, поэтому горожане угрожают перекрыть дорогу.