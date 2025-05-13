В Алматы пресечена незаконная стройка
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Сотрудники миграционной службы Управления полиции Турксибского района Алматы в ходе рейда выявили 15 иностранных граждан, незаконно трудившихся на стройке, сообщает Zakon.kz.
Так, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП), проверка показала, что их наняла частная компания для выполнения ремонтных работ.
Всех нарушителей доставили в приемник-распределитель.
Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые организовали незаконную работу иностранцев. Им грозит административная ответственность.
"Незаконная рабочая сила – это не только нарушение, но и угроза безопасности. Подобные рейды будут проходить регулярно".Глава управления полиции района Думан Аухадиев
Ранее стало известно, что в Актобе бизнесмен вырубил более 20 деревьев ради автомойки, поэтому горожане угрожают перекрыть дорогу.
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