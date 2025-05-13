Бывшего акима осудили в Акмолинской области: в чем его признали виновным

Бывшего акима Сергеевского сельского округа Акмолинской области Кайрата Кожахметова осудили после прорыва дамбы и подтопления домов в селе, сообщает Zakon.kz.

По информации Атбасарского районного суда от 13 мая 2025 года, Кожахметова обвинили в "ненадлежащем исполнении обязанностей, вследствие небрежного отношения к службе повлекшем по неосторожности тяжкие последствия (ст. 371 ч. 2 УК – Халатность)".

"Судом установлено, что аким Сергеевского сельского округа по неосторожности, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и указаний допустил разрыв дамбы, что повлекло затопление 19 жилых домов и территории села Самарка. В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым причинен государству ущерб в крупном размере", – сообщили в суде.

Утверждается, что Кайрат Кожахметов, являясь лицом, ответственным за состояние гидротехнического сооружения (ГТС) в селе Самарка, не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине, несмотря на поручения Есильской бассейновой инспекции и Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о переводе ГТС на транзитный режим для пропуска воды. Из-за чего повышение уровня воды и его давление привело к образованию проранов (протоков) и затоплению домов, территории села.

"Приговором суда К. назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля, с лишением права занимать должности на государственной службе. Право на удовлетворение гражданского иска передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства", – сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В начале 2025 года в Актюбинской области вынесли приговор директору ТОО, по вине которого, как решило следствие, произошел разрыв плотины и затопило поселки Табантал, Кызылту и Бескоспа.