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Общество

Вынесен приговор виновнику паводков-2024 в одном из районов Актюбинской области

Вынесен приговор виновнику паводков-2024 в одном из районов Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:10 Фото: gov.kz
Прокуратурой Хромтауского района Актюбинской области поддержано государственное обвинение по делу о прорыве плотины "Магаджан", из-за которой в прошлом году были затоплены сразу несколько поселков, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, директор ТОО, являясь управляющей компанией, из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды.

"4 апреля 2024 года произошел разрыв плотины, что привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа, а также нанесен ущерб имуществу граждан и инфраструктуре. Приговором Хромтауского районного суда подсудимый признан виновным по ст. 254 ("Недобросовестное отношение к обязанностям") УК РК и осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства на 3 года", – рассказали в прокуратуре Актюбинской области 7 февраля 2025 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Магаджанское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1985 году. Оно находится в 22 км от с. Табантал Хромтауского района. Проектный объем водохранилища – 15,8 млн куб. м. Владельцем является ТОО "Тұлпар".

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Напомним, о прорыве еще одной дамбы в Актюбинской области стало известно 5 апреля 2024 года. Из-за прорыва Магаджанской плотины были эвакуированы жители Хромтауского района.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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