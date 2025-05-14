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События

8,5 млрд тенге пустили на ветер при строительстве ветряной электростанции в Ерейментау

ветряная мельница в поле, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:13 Фото: pexels
В Астане рассмотрели уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у "дочки" АО "Самрук-Энерго", сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам столицы, дело рассматривали по фактам мошенничества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, неоднократно. Судили двоих.

"Судом установлено, что Б. совместно с М. и другим лицом, действуя по предварительному сговору, в период с 2020 по 2022 год похитили денежные средства ТОО "Е" (дочерней компании АО "Самрук-Энерго"), предназначенные для реализации проекта "Строительство ветряной электростанции в г. Ерейментау мощностью 50 МВт". Хищение было совершено посредством заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании. Ущерб составил более 8,5 млрд тенге", – сказано в пресс-релизе.

Также в октябре 2021 года подсудимая Б. заключила с АО договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому не исполнила. В результате причиненный АО ущерб составил свыше 157 млн тенге.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимые вину не признали и просили оправдать их.

Приговором суда назначено наказание:

  • Б. – 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением государственной награды – ордена "Құрмет";
  • М. – 6 лет 8 месяцев лишения свободы с применением ст. 55 ч. 2 п. 2 УК.

Гражданский иск ТОО "Е" удовлетворен частично – взыскано более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов.

Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.

Осенью 2023 года сообщалось, что Департамент внутреннего государственного аудита по Астане в одной из "дочек" Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" выявил растрату активов на сумму более 15 млрд тенге, направленных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра.

"В 2020 году ТОО "Ereymentau Wind Power", 100% доли которого принадлежит АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера был заключен договор с неким ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт" на общую сумму 26,1 млрд тенге. По условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев до 4 июня 2021 года. Однако в 2020 году подрядчиком ТОО "Олимп Транс Сервис" работы не были начаты, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 млрд тенге были выплачены в полном объеме", – писали в Комитете внутреннего государственного аудита Минфина.

Кроме того, подрядчик потребовал увеличить аванс. И ТОО "Ereymentau Wind Power" увеличило сумму аванса еще на 5,5 млрд тенге.

13 мая 2025 года в Высшей аудиторской палате рассказали об итогах аудита эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Проверками были охвачены АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" и другие. По итогам были выявлены нарушения на миллиарды тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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