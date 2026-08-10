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События

В Туркестане почтили наследие Абая и подарили молодежи роман "Путь Абая"

Подарили молодежи роман &quot;Путь Абая&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:53 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В городе Туркестане состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы, приуроченная ко дню его рождения.

В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции, ветераны, деятели культуры и искусства, молодежь и жители города.

Сначала участники торжественного собрания отдали дань уважения памяти великого поэта и возложили цветы к его памятнику.

Подарили молодежи роман "Путь Абая", фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Выступивший со вступительным словом аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил собравшихся с Днем Абая и отметил особую роль поэта в духовной жизни казахского народа.

"Сегодня мы встречаемся на мероприятии, имеющем глубокое духовное значение, в центре Туркестана. С 2020 года день рождения Абая Кунанбайулы отмечается 10 августа как День Абая. В прошлом году 180-летний юбилей поэта широко праздновался в масштабах всей страны. И в этом году эта традиция продолжается, по всей республике широко организуются мероприятия по популяризации творчества Абая. День Абая – это праздник, который не только прославляет имя гениального поэта, но и отражает духовное возрождение нашего народа, национальную идентичность, знания и мудрость. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает, что почитание наследия Абая – это важная ценность, объединяющая нацию и воспитывающая сознание подрастающего поколения. Поэтому познавать Абая – значит познавать самих себя, читать Абая – значит служить будущему страны. Великий Абай призывал народ к единству словами: "Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең – істің бәрі бос". Это должно быть нашим главным принципом. С Днем Абая! Будем преданы заветам Абая и продолжим честно служить народу! – сказал глава региона.
В Туркестане почтили наследие Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе мероприятия учащиеся городского центра детей и юношества Туркестана выступили с творческой программой, представив литературную композицию по стихам Абая. Также прозвучала знаменитая песня поэта "Көзімнің қарасы".

Кроме того, была организована тематическая книжная и художественная выставка "Абай әлемі: Ойдан – өнегеге". На выставке вниманию общественности были представлены литература и художественные произведения, посвященные жизни и творчеству поэта.

Подарили молодежи роман "Путь Абая", фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В целях укрепления преемственности поколений аким области и представители интеллигенции преподнесли в дар молодежи и жителям города многотомник выдающегося произведения казахской литературы – роман-эпопею Мухтара Ауэзова "Путь Абая".

Отметим, что в Туркестанской области именем Абая названы один сельский округ, четыре населенных пункта, 110 улиц и 15 школ. В честь великого поэта установлены девять памятников и 11 бюстов. Работа в этом направлении будет продолжена на плановой основе.

Подарили молодежи роман "Путь Абая", фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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