На школьницу из Туркестанской области обратили внимание 36 лучших университетов мира

В Туркестанской области сельская школьница получила приглашение почти от 40 лучших университетов мира, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о счастливице 21 мая 2025 года рассказали в областном акимате:

"Ученица 11 класса общеобразовательной школы №7 им. Толе би села Канагат сельского округа Капланбек Сарыагашского района Акжунус Атахан получила приглашение от 36 престижных университетов мира. Выпускница, выбравшая специальность "Международные отношения", мечтает стать профессионалом, обучающимся в ведущих университетах мира и в совершенстве владеющим своей областью. Порадовали и оценки старательной школьницы, привлекшей внимание всего мира".

По окончательному результату теста на знание выпускница набрала 111 баллов.

"Акжунус Асылханкызы, обучающаяся в сельской школе, постоянно искала возможность учиться за рубежом, познакомиться с чужой культурой в новой среде, расширять кругозор знаний. В результате она направила документы в университеты в таких развитых странах, как ОАЭ, Турция, Малайзия, Канада, США и получила 36 приглашений. 16-летняя школьница выиграла гранты университетов в США – 17, в Дубае – 5, в Турции – 6, в Малайзии – 5 и была приглашена учиться на президентскую стипендию в одном университете Канады". Пресс-служба акимата Туркестанской области

Отмечается, что Акжунус не сходила с доски отличников с начальных классов, и является одной из самых продвинутых и любознательных учениц.

"Успех Акжунус – вдохновил других школьников региона. Ведь она – первый выпускник, которая получила приглашение из зарубежных учебных заведений. Она мечтает обучиться в одном из сильнейших университетов мира и в будущем беспрепятственно служить стране", – заключили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

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15 мая 2025 года мы писали о другом школьнике из Арыси – Айсултане Алтынбеке, который получил приглашения из 86 вузов мира.