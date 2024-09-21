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Законодательство РК

Антикор сделал заявление по делу экс-главы "Атамекена" Мырзахметова

Антикор сделал заявление по делу экс-главы &quot;Атамекена&quot; Мырзахметова, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:06 Фото: atameken.kz
Агентство Казахстана по противодействию коррупции возвратило государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Аблая Мырзахметова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале агентства.

"Во исполнение поручения главы государства Агентством РК по противодействию коррупции на постоянной основе проводится работа по возврату незаконно приобретенных активов. Так, в настоящее время по досудебному расследованию в отношении бывшего председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А. И. в доход государства обращены незаконно полученные денежные средства в сумме 7 млрд тенге", – говорится в сообщении Антикора 21 сентября 2024 года.

В целом, по данным Антикоррупционной службы, с начала текущего года в рамках завершенных уголовных дел государству "возмещено порядка 195 млрд тенге".

"Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге. Работа по данному направлению продолжается и находится на особом контроле".Пресс-служба Антикора

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" в феврале 2022 года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой. 10 мая 2023 года экс-главу НПП "Атамекен" задержали за крупную взятку. 13 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осудил к пяти годам лишения свободы.

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