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События

Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане

Министры транспорта Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 18:23 Фото: Минтранспорта РК
В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан – Китай. В нем принимают участие более 300 представителей бизнес-сообщества и транспортно-логистических компаний из двух стран, сообщает Zakon.kz.

В рамках форума прошла двусторонняя встреча министров транспорта двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя.

Фото: Минтранспорта РК

Стороны обсудили и договорились:

  • Создать мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш.
  • Построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта.
  • Открыть 3-й воздушный коридор.
  • Открыть два новых автомобильных пункта пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР.
  • Запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы – Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.

Фото: Минтранспорта РК

Также в рамках форума подписан меморандум между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык. Стороны намерены расширить сотрудничество в области строительства "умных" и экологически чистых портов, подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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