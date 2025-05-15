Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане
Фото: Минтранспорта РК
В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан – Китай. В нем принимают участие более 300 представителей бизнес-сообщества и транспортно-логистических компаний из двух стран, сообщает Zakon.kz.
В рамках форума прошла двусторонняя встреча министров транспорта двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя.
Фото: Минтранспорта РК
Стороны обсудили и договорились:
- Создать мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш.
- Построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта.
- Открыть 3-й воздушный коридор.
- Открыть два новых автомобильных пункта пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР.
- Запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы – Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.
Фото: Минтранспорта РК
Также в рамках форума подписан меморандум между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык. Стороны намерены расширить сотрудничество в области строительства "умных" и экологически чистых портов, подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.
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