Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Жителей 19 областей и двух главных городов Казахстана синоптики предупредили о резком изменении погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в РГП "Казгидромет", в Астане днем ожидается гроза. Днем 18 мая – сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +19+21°C.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



18 мая в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +10+15°C.

В Акмолинской области ночью на севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем также будет гроза.



18 мая в Акмолинской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +13+18°C, на юге, востоке области +21°C. В Кокшетау 18 мая также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха днем до +13+15°C.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. 16-17 мая днем западе, севере Алматинской области ожидается очень сильная жара до +40°C.

В Алматы 16 мая днем прогнозируется также сильная жара до +35°C. В Конаеве 16 мая днем – сильная жара +35+37°C.

16-17 мая днем юге, востоке области Жетысу ожидается очень сильная жара до +40°C.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара +35+37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

18 мая в области Улытау ожидаются дождь, гроза, ночью на юге, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +15+20°C, на юге области +25°C.

18 мая в Карагандинской области ночью на западе, севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области +15+20°C, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +22+27°C, на юге области +30°C.

Днем по Жамбылской области ожидается сильная жара +40°C. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем ожидается сильная жара +39°C. Кроме того, ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, востоке области град. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе днем ожидается гроза.

Днем в Караганде и Карагандинской области ожидается сильная жара +35°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на южный, на севере области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+44°C. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +42+44°C. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области, а также в Атырау ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь, днем град. Ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау ночью ожидается временами сильный дождь. Ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°C. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в области Абай и Семее ожидается сильная жара +32+37°C. На западе, севере, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. 17-18 мая днем на юге области Абай, Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара +40°C.

Ранее синоптики опубликовали прогноз на 16 мая 2025 года, рассказав, какие погодные условия ожидаются на территории страны.