Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на вторник, 2 января. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в столице и 15 областях республики, сообщает Zakon.kz.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер днем на западе, севере, в центре области до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер до 18 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер до 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Актау: ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области до 15-20 м/с. Атырау: ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области – туман. Ветер до 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

2-4 января на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер в горных районах области до 23-28 м/с. Тараз: 3-4 января ожидается туман. 2 января ветер до 23-28 м/с.

В Астана ожидаются метель, гололед. Ветер до 25 м/с.

Материал по теме Снег, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане

В Кокшетау ожидается метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер до 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью на западе, востоке области ожидается гололед. Ветер до 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с. г. Актобе: ночью ожидается метель. Ветер до 18 м/с.

В Семее ожидается метель, гололед. Ветер до 17-22 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью на севере области, днем на большей части области ожидаются метель, гололед. Ветер до 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаюттся метель, гололед. Ветер до 17-22 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, на юге, западе области – гололед. Ветер до 23-28 м/с. г. В Павлодаре ожидается метель. Ветер: 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются метель, гололед, туман. Ветер до 23-28 м/с. В Костанае ночью ожидаются метель, гололед, туман. Ветер до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Жетысуской области ожидается ветер до 25 м/с, в районе Алакольских озер порывы могут достигать 23-28 м/с.

