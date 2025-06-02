Сильная жара и грозы: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

Жителей столицы и 13 областей Казахстана синоптики предупредили о резком изменении погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 3-5 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Астане утром 3 июня прогнозируется гроза, днем – град.

Утром и днем 3 июня на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20, на севере области временами до 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до +36°C. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане прогнозируется сильный ветер южного, юго-западного направления, днем порывами 15-20 м/с. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается гроза. В области с градом. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау днем прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, юге ожидается гроза, днем ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау также прогнозируется гроза.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем также прогремит гроза.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем на севере, юге области 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске днем – гроза.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40°C.

"Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 3 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Утром и днем 3 июня на западе, юге, востоке, в центре Павлодарской области и Павлодаре ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе, юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Днем на востоке, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае – гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

3 июня в Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с. С 3 по 5 июня в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане 3-5 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды для трех главных городов страны. Жара ожидается в Алматы и Шымкенте, а в Астане – дожди в ближайшие дни.