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События

Жара до +44 и дождь: какая погода ждет казахстанцев 16 мая

жара, погода, Казгидромет , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 18:12 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 16 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, северо-западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на юго-западе РК ожидается сильный дождь. На остальной территории РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.

"В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре  области Жетысу,  на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В Кызылординской, Туркестанской, на юго-востоке Павлодарской, на юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетісу, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

"Днем в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской области ожидается сильная жара 35-37 градусов, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-44 градуса", – отметили синоптики.

Днем на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Ранее сообщалось, что фейковое видео о жаре в 50°С разлетается в Казнете. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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