Шымкент запускает уникальную семейную традицию: первый квест "Бақыт мекені" прошел в дендрарии

15 мая, в День семьи, Шымкент подарил горожанам событие, которое может перерасти в добрую традицию. В живописном дендрарии им. Асанбая Аскарова прошел первый семейный квест "Бақыт мекені" – "Остров счастья".

Организаторы – Управление внутренней политики и по делам молодежи, НПО. Их цель – не только поддержать семейные ценности, но и предложить новую форму досуга, объединяющего поколения.



Семь островов и ключ к счастью

В игре участвовали семьи: родители до 35 лет и двое детей от 7 до 12 лет. Им предстояло пройти маршрут из семи тематических "островов" с чередой спортивных и интеллектуальных заданий. На каждом этапе – "правитель острова" и фрагмент заветного "ключа": бронзовый, серебряный или золотой – в зависимости от результатов.

Фото: акимат города Шымкент

"Это был не просто праздник, а модель настоящего семейного взаимодействия. Каждый чувствовал свою значимость. Главное – равные условия и командная работа", – отметила Айгерим Джумакулова, руководитель управления.

Конкуренция, эмоции и победа

Баллы начислялись за цвет фрагмента: "золото" – 5000, "серебро" – 3000, "бронза" – 1000. Финальное испытание прошло на главной площадке дендропарка под аплодисменты и крики болельщиков.

Фото: акимат города Шымкент

Главный приз – 500 тысяч тенге – завоевала семья Рсымовых.

"Было непросто – жара, конкуренция… Но мы держались вместе и верили друг в друга. Теперь устроим себе мини-отпуск в Бургулеке!" – поделился победитель Наурыз Рсымов.

Помимо денежного приза, семья получила кубок и звание самой сплоченной молодой семьи Шымкента.

Семья – это команда

Квест задумывался как эксперимент: могут ли современные семьи в эпоху гаджетов объединиться? Ответ – да.

Фото: акимат города Шымкент

"Мы хотим не просто праздник, а вовлечение, движение, совместный азарт", – подчеркивают организаторы.

Будет продолжение?

После успешного старта квест планируют сделать ежегодным. А формат адаптировать для разных возрастов и семей с особыми потребностями.

Фото: акимат города Шымкент

"Остров счастья" оказался реальностью – с маршрутами, эмоциями и новыми смыслами. Возможно, именно он станет новой точкой отсчета в семейной политике города.