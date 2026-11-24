В Актау пресекли работу подпольного игорного заведения, оборот которого превысил 63 млн тенге. Организатор нелегального бизнеса задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Подпольный зал выявили сотрудники Департамента экономических расследований при координации надзорного органа.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2026 года группа лиц оборудовала специальное помещение с игровыми терминалами, где принимала денежные ставки и проводила азартные игры.

"В ходе следственных действий изъято игровое оборудование. Согласно заключениям специалистов, общая сумма денежных ставок составила свыше 63 млн тенге", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 УК РК ("Организация незаконного игорного бизнеса"). Иные детали дела в интересах следствия не разглашаются согласно ст. 201 УПК РК.

4 ноября 2026 года в АФМ подтвердили, что Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск. В агентстве заявили, что они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.