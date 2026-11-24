Мужчина заработал 63 млн тенге на тайном "бизнесе" в Актау: что он организовал
Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Подпольный зал выявили сотрудники Департамента экономических расследований при координации надзорного органа.
По данным следствия, с апреля по октябрь 2026 года группа лиц оборудовала специальное помещение с игровыми терминалами, где принимала денежные ставки и проводила азартные игры.
"В ходе следственных действий изъято игровое оборудование. Согласно заключениям специалистов, общая сумма денежных ставок составила свыше 63 млн тенге", – говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 УК РК ("Организация незаконного игорного бизнеса"). Иные детали дела в интересах следствия не разглашаются согласно ст. 201 УПК РК.
4 ноября 2026 года в АФМ подтвердили, что Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск. В агентстве заявили, что они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.