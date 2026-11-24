В Алматы полицейским пришлось гнаться по рынку за трициклом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел днем в Жетысуском районе.

"Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Преследование развернулось непосредственно на территории Центрального вещевого рынка. В итоге полицейские заблокировали трицикл и задержали нарушителя", – сообщили в ДП.

При проверке выяснилось, что водитель, 2002 года рождения, еще весной текущего года был лишен права управления транспортными средствами.

В его отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

22 ноября в полиции Алматы рассказали о погоне за подростками на электросамокатах на территории "Атакента".