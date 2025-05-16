Добровольное vs обязательное: страховой рынок ждет перезагрузки

Недавно депутаты Мажилиса Парламента Айдос Сарым, Мурат Абенов и другие выразили предложения по реформированию системы обязательного медицинского страхования. В частности, предлагалось дать возможность работодателям направлять часть сборов на частное медицинское страхование.

Свое мнение по данному вопросу озвучил и председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Викторович Веревкин.

– Виталий Викторович, расскажите, пожалуйста, каковы, по вашему мнению, причины такого предложения?

– Нынешняя система обязательного медицинского страхования была создана в 2015 году, то есть почти десять лет назад. При ее создании одним из мотивов было повышение качества медицинских услуг через создание новых клиник, закупку современного оборудования, привлечение лучших специалистов и еще многого всего. Механизмом такого развития была идея создания конкуренции медицинских учреждений за пациента. По прошествии десяти лет с момента создания Фонда медицинского страхования (ФОМС) и функционирования данной системы, наверное, каждый сможет оценить, получилось ли реализовать идею качественного улучшения медицины в Казахстане.

Я разделяю беспокойство депутатов о том, что произошло чрезмерное сосредоточение функций контроля и распределения выделяемых на медицинское обслуживание средств в одних государственных руках, отчего мы и имеем низкий уровень качества медицинских услуг и отсутствие эффективного контроля за расходованием этих средств.

– В чем суть предложений депутатов?

– Суть предложения заключается в том, чтобы до 1% из тех средств, которые сегодня работодатель платит в государственный Фонд ОМС (в настоящее время обязательные медицинские выплаты составляют суммарно 5% от фонда заработной оплаты), работодатель мог бы направлять на услуги частного медицинского страхования для своих работников. Иными словами, речь идет о том, чтобы предоставить работодателю возможность заключать договоры добровольного медицинского страхования на хотя бы часть средств, которые он платит в Фонд обязательного медицинского страхования.

Кстати, задача по развитию добровольного медицинского страхования была поставлена президентом Казахстана в рамках Послания народу 1 сентября 2022 года. Как мы видим, каких-то реальных мер по реализации данного поручения президента на сегодня нет.

– Как вы оцениваете текущее состояние добровольного медицинского страхования (ДМС) в Казахстане?

– На сегодняшний день добровольное медицинское страхование в Казахстане находится не в самом лучшем состоянии, если не сказать в "эмбриональном". Из почти триллиона тенге, выплачиваемых на медицинское страхование, объем премий за 2024 год в добровольном страховании составил около 60 миллиардов тенге. Количество застрахованных– около 130 тысяч человек. В сравнении с населением Казахстана это крайне низкие показатели. Основными игроками на добровольном страховом рынке были две компании – страховая компания Interteach и СК Sino Asia, эти компании занимались добровольным медицинским страхованием как основным видом страховой деятельности. На сегодня только СК Interteach специализируется на медицинском страховании. Нужно отдельно сказать, что данные показатели намного ниже тех, что были до 2015 года, то есть до внедрения обязательного медицинского страхования.

– Какие основные причины, по вашему мнению, мешают активному развитию добровольного медицинского страхования в Казахстане?

– Опять же, если вспомнить ситуацию на рынке добровольного медицинского страхования до 2015 года, то многие помнят, что в рамках социального пакета, предоставляемого работодателем, было добровольное медицинское страхование самого работника и членов его семьи. Я сам и моя семья были пользователями такого продукта, и это было очень удобно – у нас были отличные клиники и специалисты, мы не стояли в очередях, а когда я экстренно попал ночью в бюджетную больницу, то в течение нескольких часов меня перевезли на новенькой скорой в другую клинику с отдельной палатой и индивидуальным уходом. Скажу больше, медицинская карточка по ДМС была для меня неким мотиватором расти профессионально, так как чем выше вы росли по карьерной лестнице, тем шире у вас был пакет по ДМС, вы становились обладателем пакета не Silver, а Gold.

Если говорить о текущей ситуации, на мой взгляд, одной из главных причин является то, что все отчисления по медицинскому страхованию осуществляются в Фонд медицинского страхования, и ни работодатель, ни работник не могут направить часть отчислений на добровольное медицинское страхование. В этой ситуации финансы решают все. В связи с тем, что работодатель платит взносы по ОМС, добровольное медицинское страхование для него становится неприлично дорогим и не все работодатели могут пойти на такие расходы.

– Какие меры, на ваш взгляд, могли бы способствовать росту популярности и доступности добровольного медицинского страхования в стране?

– Сколько бы мы ни придумывали вариантов и идей, на мой взгляд, все упирается в монополию и фактическое отсутствие многоукладности в финансировании медицинской отрасли. Нужно создать сбалансированные условия, при которых работодателю будет выдано не только требование обеспечивать медицинскую отрасль, но и иметь возможность приобретать на часть выплачиваемых средств услуги частного медицинского страхования. Идея депутата Айлдоса Сарыма разрешить работодателю направлять часть взносов от обязательного медицинского страхования на покупку продуктов по добровольному медицинскому страхованию, на мой взгляд, будет объективно способствовать развитию ДМС.

Также необходимо помнить о том, что в стенах Парламента обсуждается идея повышения взносов в ОСМС для отдельной категории работников. Всего повышение взносов коснется 9% работников, и это как раз та целевая аудитория, которая активно пользуется добровольным медицинским страхованием. И повышение взносов в ОСМС будет значительным, по предложению разработчиков взносы вырастут в пять раз. Опять же, выражу опасение, что такое нововведение без предоставления альтернативы не только не будет способствовать развитию ДМС, но и окончательно его убьет. Если сейчас за работника указанной категории работодатель платит 17 тысяч тенге в месяц или 204 тысячи тенге в год, то по планируемым изменениям взносы составят более 130 тысяч тенге в месяц или 1,500 тысячи тенге, это очень серьезные суммы.

– Какие преимущества, по вашему мнению, может дать добровольное медицинское страхование гражданам по сравнению с обязательным медицинским страхованием?

– ДМС – это прежде всего сервис и дополнительные качественные услуги для пациента. Пользователями ДМС являются экономически высоко продуктивные люди, которые зарабатывают, очень ценят свое время и готовы платить за своевременный и качественный медицинский сервис. И еще хочу привести один пример. На данный момент ОСМС не покрывает расходов на стоматологию, но посмотрите, сколько открылось и открывается стоматологических клиник с самым современным оборудованием. Сейчас стоматологии буквально на каждом углу и по несколько штук. О чем это говорит? Это говорит о том, что спрос рождает предложение. И если будет создана сбалансированная финансовая модель, стимулирующая ДМС, поверьте, страховые компании точно договорятся с клиентами и предложат качественные и более широкие пакеты услуг, откроют новые клиники и будут оказывать качественный сервис.