Минпросвещения сделало заявление по дефициту педагогических кадров в школах РК

В 2024-2025 учебном году численность педагогов в организациях среднего образования Казахстана достигла 412 тыс. человек, что на 14 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Наибольший прирост отмечен в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте. При этом продолжается активный приток молодых специалистов – выпускников педагогических вузов.

"Увеличение числа педагогов способствовало устранению кадрового дефицита в системе среднего образования страны. Сегодня 73% педагогов страны имеют высшую квалификационную категорию – это значимый показатель профессионализма и качества", – отметила Мереке Амангелдыкызы в ходе брифинга в СЦК сегодня, 16 мая.

Она также напомнила, что поддержка педагогов остается приоритетом государственной политики. Впервые в истории по инициативе президента в этом учебном году сразу двое педагогов удостоены звания "Герой Труда". Еще 36 учителей награждены государственными наградами, 64 – признаны "Лучшими педагогами". Все они получили премии от государства в размере 1000 месячных расчетных показателей – свыше 3,5 млн тенге.

Материал по теме Педагогам и учителям могут разработать правила использования GPT-чата

14 мая 2025 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил внедрить в Казахстане искусственный интеллект в школьную программу.