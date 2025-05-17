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События

Сильная жара и резкое похолодание с грозами ждет Алматы – погода на неделю

Сильная жара и резкое похолодание с грозами ждет Алматы – погода на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 09:51 Фото: pixabay
Согласно данным РГП "Казгидромет", в течение недели прогнозируется изменчивая погода. Установившаяся сильная жара перейдет в резкое понижение температуры и осадки. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в течение недели, с 17 по 23 мая 2025 года, будет переменчивая погода: майский зной отступит благодаря грозам. В ближайшие сутки градусник покажет +37 градусов, но с воскресенья температура воздуха резко снизится почти на десять пунктов и составит ночью всего +10°С.

"Сильная жара на территории Алматинской области в эти дни обусловлена выносом теплых воздушных масс из районов Ближнего Востока", – объяснил специалист.

Грозы будут сопровождаться сильным ветром и градом.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.

18 мая: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +26+28°C.

19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +20+22°C.

20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C.

22-23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +30+32°C.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные в большинстве областей Казахстана. Сегодня, 16 мая, ДЧС Алматы распространил информацию о том, что на территории мегаполиса ожидается сильная жара.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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