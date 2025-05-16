Сильная жара в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сегодня, 16 мая 2025 года, пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы опубликовала важное обращение к жителям и гостям города. В нем даны рекомендации алматинцам о том, как пережить сильную жару, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" в субботу, 17 мая, в Алматы ожидается сильная жара 35-37 градусов. Поэтому, уточняют спасатели, необходимо придерживаться следующих правил безопасности: при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки;

не включать в одну сеть несколько электроприборов, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля. "Призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов". Пресс-служба ДЧС Алматы Впрочем, после зноя в город придет прохлада. Алматинцев спасет дождь. Материал по теме Когда жители Алматы отдохнут от жары в 37°С Аналогичная история произойдет по всей стране. На смену жаре резко придут похолодание и осадки. Подробнее читайте здесь.

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