#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Советы

Сильная жара в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 14:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 16 мая 2025 года, пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы опубликовала важное обращение к жителям и гостям города. В нем даны рекомендации алматинцам о том, как пережить сильную жару, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" в субботу, 17 мая, в Алматы ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Поэтому, уточняют спасатели, необходимо придерживаться следующих правил безопасности:

  • при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки;
  • не включать в одну сеть несколько электроприборов, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.
"Призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов".Пресс-служба ДЧС Алматы

Впрочем, после зноя в город придет прохлада. Алматинцев спасет дождь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 14:41
Когда жители Алматы отдохнут от жары в 37°С

Аналогичная история произойдет по всей стране. На смену жаре резко придут похолодание и осадки. Подробнее читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: