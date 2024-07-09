Анонимное и бесплатное лечение: эксперты о преимуществах нового закона против лудомании

В новом законе о лудомании четко прописаны порядок оказания медико-социальной помощи и реабилитация игроманов. Теперь пациенты смогут лечиться бесплатно и анонимно. Эксперты рассказали Zakon.kz, как это отразится на решении злободневной проблемы.

Генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Куаныш Алтынбеков пояснил, что с лудоманией борются во всем мире. Как психическое заболевание оно может проявляться в разной степени в зависимости от множества факторов: культурные особенности, доступность азартных игр, экономическое развитие, ментальность и так далее. В Казахстане азартные игры, включая казино, лотереи, игровые автоматы и прочее, были достаточно распространены на протяжении нескольких десятилетий, особенно с увеличением экономического развития в некоторых регионах страны.

"Что касается того, кто чаще всего подвержен лудомании, то нет однозначного ответа. Возможные факторы, которые могут влиять на склонность к лудомании, включают социальный статус, уровень дохода, возраст, наличие психических расстройств, а также индивидуальные особенности личности. Например, некоторые исследования показывают, что люди с низким уровнем образования, более низким доходом, молодые люди и мужчины имеют более высокий риск развития лудомании. Однако это не означает, что эти группы обязательно становятся лудоманами, а лишь указывает на более высокий потенциал риска". Главный внештатный специалист-психиатр МЗ РК Куаныш Алтынбеков

По словам профессора, лудомания способна затронуть людей независимо от их социального и материального статуса. Предпосылки для развития этого заболевания могут быть разнообразны и включать в себя такие факторы:

Генетические , где наследственность играет определенную роль в склонности к лудомании. Исследования показывают, что у людей, у которых в семье есть случаи лудомании или других зависимостей, повышен риск развития этого расстройства.

, где наследственность играет определенную роль в склонности к лудомании. Исследования показывают, что у людей, у которых в семье есть случаи лудомании или других зависимостей, повышен риск развития этого расстройства. Психологические – некоторые люди могут обращаться к азартным играм как к средству ухода от стресса, депрессии или других эмоциональных проблем. Люди, склонные к рискованному поведению или имеющие низкую самооценку, также могут быть более подвержены лудомании.

– некоторые люди могут обращаться к азартным играм как к средству ухода от стресса, депрессии или других эмоциональных проблем. Люди, склонные к рискованному поведению или имеющие низкую самооценку, также могут быть более подвержены лудомании. Социальные, когда общество, где азартные игры широко распространены и социально приняты, может способствовать развитию лудомании. Кроме того, влияние друзей или семьи, увлекающиеся азартными играми, также может оказать свое воздействие. И четвертое это доступность азартных игр – чем легче доступ к азартным играм, тем выше риск развития лудомании. Онлайн-игры и мобильные приложения сделали азартные игры еще более доступными.

Учитывая эти факторы, Куаныш Алтынбеков отмечает, что лудомания может поражать широкий круг людей, важно осознавать потенциальные риски и предостерегать себя, либо своих близких от развития тяжелого психического расстройства.

Как поделился доктор медицинских наук, ежегодно в филиале Республиканского научно-практического центра психического здоровья, расположенного в Павлодаре, лечение получает 550-650 человек. В 2023 году пролечено 600 пациентов, из них женщин 61 (в 2022 году 652, из них женщин 73). В том числе в 2023 году прошли лечение 39 пациентов с лудоманией, из них 32 – имели сочетанные формы зависимости. На динамическом наблюдении у психиатра на сегодня состоят 14 пациентов. Но, конечно, официальная статистика не показывает реальную картину количества людей в Казахстане, кто имеет эту зависимость.

"В мире распространенность данной патологии, оценивается по разным эпидемиологическим исследованиям от 0,12 до 5,8%, то есть в среднем – 2,95% от взрослого населения, при этом около 12,5% играют регулярно. В то же время, из числа имеющих клинические критерии лудомании, только 8,3% самоидентифицируют себя, как лиц, имеющих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм. По данным катамнеза и социального опроса пациентов, который проводится специалистами нашего центра ежегодно, среди лиц завершивших полный курс лечение в РНПЦПЗ, годовая ремиссия составляет в среднем 25%". Куаныш Алтынбеков

Собеседник добавил, что 13 октября 2023 года был одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК разработанный специалистами центра клинический протокол диагностики и лечения "Патологическое влечение к азартным играм". Так как лудомания относится к психическим поведенческим расстройствам (заболеваниям), то диагностику, лечение и реабилитацию проводят врачи-психиатры (наркологи, психотерапевты). В соответствии с Кодексом, медико-социальная помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В Казахстане при лечении лудомании часто применяются различные методики, включая когнитивно-поведенческую терапию, мотивационное интервьюирование, групповую и семейную терапию. Кроме того, фармакотерапия может использоваться для управления сопутствующими психическими расстройствами. Важным элементом лечения является также самопомощь и поддержка, доступные через различные группы поддержки, такие как анонимные игроки. Эффективный подход к лечению адаптируется к индивидуальным потребностям каждого пациента, учитывая их социокультурные особенности.

"Врачам, занимающимся лечением лудомании, приходится сталкиваться с рядом сложных проблем и вызовов. Один из главных вызовов – это убедить пациента признать свою зависимость и принять решение о начале лечения, провести серьезную мотивационную работу, так как многие лудоманы могут испытывать отрицание или сопротивление по отношению к своей проблеме", – сказал профессор.

Гендиректор центра пояснил, что лечение лудомании часто осложняется сопутствующими психическими расстройствами, такими как депрессия или тревожность, которые могут потребовать интегрированного подхода к лечению.

"Важно также учитывать социокультурные и экономические аспекты, которые могут влиять на доступность и мотивацию к лечению. Процесс становления пациента на верный путь включает в себя обеспечение эмпатии и поддержки со стороны медицинского персонала, а также включение в поддержку со стороны семьи и сообщества. Кроме того, врачам важно следить за прогрессом пациента на протяжении всего процесса лечения, реагируя на возникающие трудности и адаптируя ход лечения, чтобы обеспечить наибольшую эффективность". Куаныш Алтынбеков

Как известно, 8 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Данным законом вводятся ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

"Законом устанавливается порядок оказания медико-социальной помощи и реабилитация игроманов. В частности, вводится консультативное наблюдение за лицами, имеющими зависимость от азартных игр. Особенностью консультативного наблюдения является то, что игроманы смогут получать медицинскую помощь без постановки на динамический учет, с сохранением тайны медицинского работника. Медико-социальная помощь данному контингенту лиц будет осуществляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для этого лицам имеющим зависимость от азартных игр необходимо обратиться в региональные центры психического здоровья, которые функционируют в 17 областных центрах и городах Алматы, Астана, Шымкент". Генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК

Касательно нового закона о лудомании мнение выразил и руководитель Фонда развития профилактики и лечения зависимости "Мәңгілік" Айдос Ибрагим. По его словам, закон громко заявляет о том, что участие в азартных играх перестало быть социально приемлемым.

"Закон, подписанный главой государства, регулирует предупредительные и профилактические меры. Важным аспектом является то, что патология становится бичом, поэтому необходимо создание условий для лечения и осознанности игроманов. Запрет рекламы благотворно скажется на уменьшении вовлекаемости внушительной части населения в азартные игры. Требование верификации создаст психологический барьер для тех, кто хотел бы участвовать в азартных играх, но испытывает сомнения, тем самым, став еще одним барьером в пользу адекватного образа жизни". Айдос Ибрагим

Также Айдос Ибрагим добавил, что сохранение медицинской тайны станет преимуществом для государственных реабилитационных учреждений. К тому же больше всего закон поддерживает пациентов в важном вопросе, теперь их лечение станет анонимным и бесплатным.