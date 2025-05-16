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События

Саранча налетает тучами и сжирает посевы фермеров в Туркестанской области

саранча в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 23:50 Фото: pixabay
В Туркестанской области фермеры просят чиновников срочно спасти их посевы от саранчи. Вредитель пожирает гектары бахчевых буквально на глазах. Дехкане Шардаринского района жалуются, что приложили максимум усилий для борьбы с опасными насекомыми, но все напрасно, сообщает Zakon.kz.

Фермер Сапаргали Койайдаров показал КТК плоды арбузов, которые посадил два месяца назад. Мужчина говорит, каждый гектар обошелся ему в два миллиона тенге. Но похоже, шансов вырасти и созреть у бахчевых не много. Под ногами земля буквально шевелится. Саранча налетает тучами и сжирает все на своем пути.

"За день я обрабатываю по четыре-пять гектаров. Но нам нужна помощь с воздуха, нужно самолетами обрабатывать. А пока химикаты не дают никакого эффекта. Через час-два вся саранча снова оживает и летит дальше. Ничто ее не берет".Сапаргали Койайдаров

В целом, говорят крестьяне, борьба с саранчой в этом году в Шардаринском районе была активной. Властям помогали и сами фермеры. Но стада вредителей снова и снова летят из соседних районов.

"Вот соседний Келесский район. Мы с коллегами общались, они говорят, что у них обрабатывали, но работа шла вяло. Сейчас уже ничего не делается там. Вот эта саранча к нам и летит, потому что в окрестностях нашего района ничего не обрабатывается". Фермер Ырысбек Тузелов

В управлении сельского хозяйства региона говорят, химикаты распылили уже на 372 тыс. га. Работы по уничтожению вредителя, по словам чиновников, завершены на 95%.

"В целом по области в мероприятиях по борьбе с саранчовыми привлечено 909 единиц различной техники. Это опрыскиватели колесные, навесные на колесах, трактора, 277 единиц наземных опрыскивателей, четыре самолета и восемь дронов". Специалист управления сельского хозяйства Туркестанской области Абдибай Мустафаев

Отмечается, что область сейчас переживает налет самой опасной, марокканской, саранчи. После нее от растений остаются лишь стебельки. Фермеры просят усилить борьбу с крылатым вредителем, иначе он уничтожит еще не тронутые поля за считанные дни.

Ранее сообщалось, какие меры для борьбы с саранчой принимают в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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