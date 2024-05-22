Синоптики дали прогноз на 23-25 мая по Астане, Алматы и Шымкенту
Фото: unsplash
С 23 по 25 мая 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается непогода. По данным РГП "Казгидромет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны прогнозируются сильные осадки, гроза, шквал, причем температура воздуха прогреется до +28°С, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 23 мая – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С;
- 24 мая – переменная облачность, временами – дождь, днем – гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С;
- 25 мая – переменная облачность, осадки, временами – сильные осадки (дождь с переходом снег). Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
В Алматы:
- 23 мая – переменная облачность, временами – дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С;
- 24 мая – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С;
- 25 мая – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
В Шымкенте:
- 23 мая – переменная облачность, утром и днем – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С;
- 24 мая – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С;
- 25 мая – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.
Ранее синоптики рассказали о погоде на 23, 24 и 25 мая 2024 года в целом по Казахстану. По их данным, в северных регионах страны пройдут сильные дожди с переходом в снег, также ожидается понижение температуры.
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