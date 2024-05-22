Синоптики дали прогноз на 23-25 мая по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: unsplash

С 23 по 25 мая 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается непогода. По данным РГП "Казгидромет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны прогнозируются сильные осадки, гроза, шквал, причем температура воздуха прогреется до +28°С, сообщает Zakon.kz.

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