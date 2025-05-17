Ливень, град, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили на воскресенье в Казахстане

В 18 областях Казахстана на 18 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ветер северный с переходом на юго-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Жезказгане ожидается ночью гроза, днем шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20, временами порывы 23 м/с.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе, в пустынных районах области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в горных районах высокая пожарная опасность (4 класс). В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс). В Туркестане ночью ожидается гроза. Временами пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде утром и днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град.

В области Жетысу днем на западе, юге, в центре, в горных районах ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, в центре, в горных районах, днем на западе, юге, в центре, в горных районах ожидается гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области 15-20, днем порывы 24-29 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Конаеве днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, западе днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидаются гроза, туман. Ветер северный, днем порывы 15-18 м/с.

Утром и днем в области Абай ожидается гроза, на севере, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 17-22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге области гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются ночью на севере, в центре, днем на востоке области гроза, шквал. Днем в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются ночью гроза, шквал, днем пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, на юге, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на юге, востоке ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный, северо-западный, днем 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 мая.