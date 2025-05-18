Редким видео поделились сотрудники нацпарка в Кольсае

В национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала пара диких волков. Ролик сотрудники парка опубликовали в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах хищники гуляют по лесу. В какой-то момент один из волков посмотрел прямо в камеру.





"Специальный видеорегистратор, установленный на территории парка для диких животных, снял двух беспрепятственно бродящих по лесу животных", – подписали пост сотрудники нацпарка.

Ранее в Кольсае в фотоловушку попала самка снежного барса с детенышами.