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События

Редким видео поделились сотрудники нацпарка в Кольсае

видео с нацпарка в Кольсае, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 18:18 Фото: Instagram/kolsai_national_park
В национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала пара диких волков. Ролик сотрудники парка опубликовали в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах хищники гуляют по лесу. В какой-то момент один из волков посмотрел прямо в камеру.


"Специальный видеорегистратор, установленный на территории парка для диких животных, снял двух беспрепятственно бродящих по лесу животных", – подписали пост сотрудники нацпарка.

Ранее в Кольсае в фотоловушку попала самка снежного барса с детенышами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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