Редким видео поделились сотрудники нацпарка в Кольсае
Фото: Instagram/kolsai_national_park
В национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала пара диких волков. Ролик сотрудники парка опубликовали в социальной сети, сообщает Zakon.kz.
На кадрах хищники гуляют по лесу. В какой-то момент один из волков посмотрел прямо в камеру.
"Специальный видеорегистратор, установленный на территории парка для диких животных, снял двух беспрепятственно бродящих по лесу животных", – подписали пост сотрудники нацпарка.
Ранее в Кольсае в фотоловушку попала самка снежного барса с детенышами.
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