Кадрами фотоловушек поделился нацпарк "Чарын"
В Сартогайском участке национального парка "Чарын" в фотоловушки попали дикий кабан, косуля, барсук, шакал и заяц, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники нацпарка коротко описали, чем полезны эти млекопитающие для окружающей среды:
- Дикий кабан (Sus scrofa) – разрыхляя почву и распространяя семена и корни, способствует обновлению растительных сообществ.
- Косуля (Capreolus capreolus) – питаясь кустарниками и травянистыми растениями, поддерживает экологическое равновесие между тугаем и открытыми пространствами.
- Барсук (Meles meles) – своей роющей деятельностью изменяет структуру почвы и играет важную роль в регулировании численности мелких насекомых в долине.
- Шакал (Canis aureus) – как хищник регулирует численность мелких млекопитающих, птиц и насекомых, выполняя функцию естественного регулятора в экосистеме.
- Заяц (Lepus europaeus) – как растительноядное животное способствует распространению растений и сохранению пищевых цепей.
"Эти животные являются основными компонентами биоценоза тугая и играют особую роль в поддержании природного равновесия экосистемы", – резюмировали в нацпарке.
