#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.18
628.93
6.68
События

Кадрами фотоловушек поделился нацпарк "Чарын"

нацпарк поделился кадрами фотоловушек, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 00:07 Фото: pixabay
В Сартогайском участке национального парка "Чарын" в фотоловушки попали дикий кабан, косуля, барсук, шакал и заяц, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники нацпарка коротко описали, чем полезны эти млекопитающие для окружающей среды:

  • Дикий кабан (Sus scrofa) – разрыхляя почву и распространяя семена и корни, способствует обновлению растительных сообществ.
  • Косуля (Capreolus capreolus) – питаясь кустарниками и травянистыми растениями, поддерживает экологическое равновесие между тугаем и открытыми пространствами.
  • Барсук (Meles meles) – своей роющей деятельностью изменяет структуру почвы и играет важную роль в регулировании численности мелких насекомых в долине.
  • Шакал (Canis aureus) – как хищник регулирует численность мелких млекопитающих, птиц и насекомых, выполняя функцию естественного регулятора в экосистеме.
  • Заяц (Lepus europaeus) – как растительноядное животное способствует распространению растений и сохранению пищевых цепей.
"Эти животные являются основными компонентами биоценоза тугая и играют особую роль в поддержании природного равновесия экосистемы", – резюмировали в нацпарке.

Ранее сообщалось, что два редких и разных животных попали в кадр на Чарыне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подростковый буллинг и кибербуллинг: в Астане усилили профилактику в школах
События
21:06, 03 сентября 2025
Подростковый буллинг и кибербуллинг: в Астане усилили профилактику в школах
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
События
20:07, 03 сентября 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
Современный лесной питомник на шесть миллионов саженцев планируют построить в Конаеве
События
19:30, 03 сентября 2025
Современный лесной питомник на шесть миллионов саженцев планируют построить в Конаеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: