Кадрами фотоловушек поделился нацпарк "Чарын"

В Сартогайском участке национального парка "Чарын" в фотоловушки попали дикий кабан, косуля, барсук, шакал и заяц, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники нацпарка коротко описали, чем полезны эти млекопитающие для окружающей среды:

Дикий кабан (Sus scrofa) – разрыхляя почву и распространяя семена и корни, способствует обновлению растительных сообществ.

"Эти животные являются основными компонентами биоценоза тугая и играют особую роль в поддержании природного равновесия экосистемы", – резюмировали в нацпарке.

