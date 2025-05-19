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События

Тарифы на электроэнергию изменились в Астане

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:00 Фото: unsplash
19 мая 2025 года в АО "Астана-РЭК" рассказали о новых тарифах на электроэнергию, действующих с 16 мая, сообщает Zakon.kz.

Теперь среднеотпускной тариф для физических лиц – 27,93 тенге (с учетом НДС).

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления электрической энергии физическими лицами, использующими электрические плиты:

  • минимальный тариф (до 90 кВтч) – 22,39 тенге/кВтч (с учетом НДС);
  • средний тариф (от 90 до 180 кВтч) – 33,52 тенге/кВтч (с учетом НДС);
  • максимальный тариф (от 180 кВтч и выше) – 41,91 тенге/кВтч (с учетом НДС).

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления электрической энергии физическими лицами не использующие электрические плиты:

  • минимальный тариф (до 70 кВтч) – 22,25 тенге/кВтч (с учетом НДС);
  • средний тариф (от 70 до 140 кВтч) – 33,52 тенге/кВтч (с учетом НДС);
  • максимальный тариф (от 140 кВтч и выше) – 41,91 тенге/кВтч (с учетом НДС).
"Основание: мотивированное заключение, утвержденное РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Астане" №03-13/199 от 15.05.2025 года", – указано в заявлении "Астана-РЭК".

Для юридических лиц тарифы на электрическую энергию с 16 мая 2025 года составят:

  • для прочих потребителей – 32,54 тенге/кВтч (без учета НДС);
  • бюджетные организации – 55,71 тенге/кВтч (без учета НДС);
  • для предприятий обеспечивающих производство социально-значимых товаров – 31,18 тенге/кВтч (без учета НДС);
  • потребители, расположенные на территории специальных экономических и индустриальных зон– 31,18 тенге/кВтч (без учета НДС);
  • подведомственные организации Управления делами Президента Республики Казахстан и его ведомств – 31,18 тенге/кВтч (без учета НДС);

28 марта 2025 года "Астана-РЭК" подало в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий информацию с обосновывающими материалами для проведения экспертизы о предстоящем повышении предельной цены на электрическую энергию. Проектом АО "Астана-РЭК" предлагалась предельная цена в размере 31,67 тенге/кВтч с ростом к действующей на 29,6 % или 7,24 тенге/кВтч.

С 1 февраля 2025 года в Казахстане выросли тарифы на электроэнергию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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