Как алматинцам сменить тариф на электроэнергию на более выгодный

В "АлматыЭнергоСбыте" 6 ноября 2024 года рассказали, как сменить тариф на электроэнергию в личном кабинете, сообщает Zakon.kz.

Если вы бытовой потребитель электроэнергии и хотите изменить тариф на более выгодный, "АлматыЭнергоСбыт" предлагает два варианта тарификации:

1. Среднеотпускной тариф – фиксированная ставка, при которой расчет оплаты за электроэнергию прост и стабилен. Чтобы узнать сумму к оплате, необходимо умножить объем потребления за период на тарифную ставку.

2. Дифференцированный тариф по нормам потребления – выгодный для тех, кто внимательно контролирует потребление и укладывается в определенные нормы.

"ДКРЕМ установил три уровня потребления, каждый из которых имеет свой тариф. Это позволяет сэкономить, если ежемесячное потребление остается в пределах установленной нормы первого уровня, который несколько меньше чем среднеотпускной", – сообщили в организации.

Там советуют для смены тарифа подать заявление в ближайшем отделении "АлматыЭнергоСбыта" или через Личный кабинет для физических лиц на сайте esalmaty.kz.

В видеоинструкции ниже подробно описаны шаги подачи онлайн-заявки на смену тарифа.

Глава Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева 11 октября 2024 года рассказала о повышении тарифов на электроэнергию в городе и назвала их размеры. 17 октября стало известно, что алматинцам временно снизили тарифы на электроэнергию.