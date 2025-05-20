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События

Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:26 Фото: Национальный центр тестирования
На основном едином национальном тестировании (ЕНТ), которое стартовало в Казахстане 16 мая 2025 года, выпускник из Туркестанской области стал первым, кто набрал максимальный балл, сообщает Zakon.kz.

В акимате области рассказали подробнее о счастливчике.

"Жанибек Абилхан, набравший 140 баллов по единому национальному тесту, является выпускником школы-гимназии им. Ш. Уалиханова в селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области".Пресс-служба акимата Туркестанской области

В школе-гимназии им. Ш. Уалиханова Жанибек обучается с 1-го класса.

"Учащийся выбрал предмет информатика на едином национальном тестировании. Жанибек из многодетной семьи, любознательный, образованный ученик. Успех Жанибека – результат упорства и системной подготовки".Пресс-служба акимата Туркестанской области

По словам Жанибека, добиться столь высокого результата ему удалось благодаря регулярной подготовке и упорству. Как пишет inform.kz, целенаправленно готовиться к тестированию он начал с 10-го класса, выбрав профильным предметом информатику. Именно с ней он намерен связать свою профессиональную деятельность, поступив в один из отечественных вузов по IT-направлению.

Фото: Управление образования Туркестанской области

"Жанибек Абилхан – инициативный и ответственный молодой человек, уверенно идущий к своей мечте, умеющий эффективно использовать время. Его достижение может стать отличным примером для других школьников. Мы искренне поздравляем Жанибека и желаем ему новых успехов на пути к знаниям", – отметили в Управлении образования Туркестанской области.

Жанибек воспитывается в многодетной семье, он – второй из пятерых детей.

"С первого класса Жанибек учился в нашей школе-гимназии, проявляя особый интерес к учебе и стабильно демонстрируя отличные результаты. Выросший в многодетной семье и добившийся выдающегося результата на ЕНТ исключительно благодаря своим усилиям, он является примером целеустремленности, трудолюбия и системной подготовки", – подчеркнула классный руководитель Гульзира Бортай.

28 марта 2025 года мы писали о выпускнике из Алматинской области, который набрал максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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