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События

Любовь к казахской литературе привела школьницу к 140 баллам на ЕНТ

Балхан Альфия, школьница, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:49 Фото: gov.kz
Балхан Альфия из Кызылординской области стала обладателем 140 баллов на основном Едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования рассказали, что 1 июля 2026 года в региональном центре тестирования Кызылорды Балхан Альфия успешно сдала ЕНТ, выбрав комбинацию предметов "Казахский язык – Казахская литература".

По результатам тестирования она набрала 138 баллов.

Дополнительно Альфия воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету "Казахский язык". Таким образом, на текущий момент общий результат Балхан Альфии составляет 140 баллов.

"Я начала целенаправленную подготовку к ЕНТ перед началом 11-го класса. Моя мечта – стать педагогом, учителем казахского языка и литературы. С детства я увлечена чтением казахской классики, а моим любимым произведением является роман "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Именно любовь к литературе вдохновила меня выбрать профессию учителя и посвятить свою жизнь передаче любви к родному языку. Хочу выразить благодарность родителям и педагогам за поддержку, мотивацию и помощь в подготовке к ЕНТ", – отметила Альфия.

Также 26 мая Әсет Альтаир из Павлодарской области набрал 140 баллов.

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Всего за семь недель основного ЕНТ тестирование прошли около 340 тыс. раз. 70% абитуриентов набрали пороговый балл, средний балл по пяти предметам составил 66 балла. Для участия в основном ЕНТ подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений. ЕНТ продолжится до 10 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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