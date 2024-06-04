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Выпускник из Туркестанской области набрал наивысший балл на ЕНТ: что о нем известно

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:41 Фото: Национальный центр тестирования
По последним данным, самый высокий балл на Едином национальном тестировании (ЕНТ) набрал выпускник школы в Туркестанской области. Что о нем известно, рассказали Zakon.kz в пресс-службе регионального акимата.

В ведомстве подчеркнули, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел ЕНТ и набрал 138 баллов. Этот показатель пока самый высокий по стране.

Айдос Кожанов ЕНТ высокий балл, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:41

Фото: gov.kz

Айдос Хайруллаулы 10 лет учился в школе-лицее №16 имени Юрия Гагарина, в 11 классе перешел в школу "Грант". Айдос хочет стать учителем математики в будущем.

Примечательно, что в Туркестанской области в 2023-2024 учебном году на участие в тестировании подали заявки 27 340 учащихся.

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24 мая 2024 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали о промежуточных итогах первого основного Единого национального тестирования (ЕНТ). Тестирование прошли более 30 тыс. молодых казахстанцев.

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