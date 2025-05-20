#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
511.59
575.28
6.33
События

Сотни алматинских абитуриентов отдали мошенникам миллионы тенге за "обучение в Гарварде"

алматинские абитуриенты стали жертвами обмана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 23:35 Фото: pixabay
В Алматы сотник человек мечтали учиться в Гарварде и Оксфорде, оплатили по 1,5 млн тенге, но стали жертвами обмана. Внезапно частники закрыли офисы и опечатали двери, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, у офиса одного из образовательных центров в Алматы столпотворение. Обманутые родители абитуриентов настойчиво требуют встречи с руководством. Возмущенные матери заявляют: представители учебного заведения собрали оплату за обучение и пропали с деньгами.

"Нам сказали, что нам "очень повезло". Мы попали на акцию, что девятимесячное обучение будет стоить 600 тыс. тенге. Мы заплатили эту сумму. Я многодетная мама. Мы взяли с мужем кредит наличными и заплатили эту сумму. С мая месяца вообще полностью прекратились какие-либо занятия. И на просьбу вернуть наши денежные средства нам совсем не отвечают". Марьям Костригина

По словам пострадавших родителей, их дети мечтали поступить в ведущие вузы мира. Абитуриенты записались на занятия по математике и на подготовку к IELTS. Они планировали повысить уровень знания английского. Родители внесли оплату за годовое обучение.

"Проводятся пять дней в неделю занятия IELTS (это английский язык), математика. Затем дополнительно нам обещали один из трех языков на бесплатной основе: немецкий, турецкий и итальянский. Но мы пока не успели этим делом воспользоваться. Наша дочка находится в состоянии шока. Мы пытаемся найти какие-то выходы. Потому что я не думаю, что нам вернут эти деньги". Дмитрий Вериго

В подвешенном состоянии оказалась и семья Имангалиевых. Супруги перечислили 1 млн 400 тыс. тенге на счет образовательного центра, чтобы их сына подготовили к поступлению в один из университетов Венгрии. Юноше даже пришлось уйти из спорта. Старшеклассник планировал учиться на IT-специалиста.

"Мой сын сейчас в очень подавленном состоянии, потому что мы при поступлении сюда, он у меня кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, нам пришлось его забрать с большого спорта, уговорить, по сути, ребенка, что нужно учиться: "Ты будешь учиться пять дней в неделю". Буквально через месяц мы узнали, что в Венгрию ребенок поступает только после 18 лет. А у нас ребенок в 11-м классе, ему 17 лет. Сейчас он остался без спорта и без образования". Макпал Мухтаркызы

Отмечается, что подобный скандал разразился и в Астане. Накануне родители столичных абитуриентов тоже заявили, что отдали деньги за обучение, но остались ни с чем. В двух крупных городах страны насчитывается уже больше тысячи пострадавших. В их числе и преподаватели. Педагогам не выплатили зарплату. У образовательного центра несколько филиалов по стране. Два из них расположены в Алматы. Дверь учреждения опечатана. Сейчас там никого нет. Где находятся руководители школы, тоже неизвестно. Бессильным в этой ситуации оказался даже министр просвещения. Он утверждает, у образовательного центра нет лицензии.

"Такого контроля за частными дополнительными центрами не существует, не было. Но если есть необходимость, мы этот вопрос, министерство с депутатами, тоже поднимем. Если есть необходимость, надо законодательно этот вопрос тоже утвердить. Они, конечно, могут обратиться в суд, в соответствующие органы и решить данный вопрос". Министр просвещения РК Гани Бейсембаев

Обманутые родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Указанные заявления были объединены в одно производство. В настоящее время отделом полиции при УП Ауэзовского района по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Проводится комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РК, по результатам чего будет принято процессуальное действие и приняты меры в отношении виновных лиц". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Где сейчас находятся представители образовательного центра, неизвестно. Обманутые родители намерены довести дело до суда.

Ранее стало известно, когда в школах Алматы завершится учебный год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трендовые джинсы лета и аксессуары: стилист дал новый совет модникам
События
00:11, 21 мая 2025
Трендовые джинсы лета и аксессуары: стилист дал новый совет модникам
Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет
События
21:38, 20 мая 2025
Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
События
20:08, 20 мая 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: