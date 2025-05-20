Сотни алматинских абитуриентов отдали мошенникам миллионы тенге за "обучение в Гарварде"

В Алматы сотник человек мечтали учиться в Гарварде и Оксфорде, оплатили по 1,5 млн тенге, но стали жертвами обмана. Внезапно частники закрыли офисы и опечатали двери, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, у офиса одного из образовательных центров в Алматы столпотворение. Обманутые родители абитуриентов настойчиво требуют встречи с руководством. Возмущенные матери заявляют: представители учебного заведения собрали оплату за обучение и пропали с деньгами.

"Нам сказали, что нам "очень повезло". Мы попали на акцию, что девятимесячное обучение будет стоить 600 тыс. тенге. Мы заплатили эту сумму. Я многодетная мама. Мы взяли с мужем кредит наличными и заплатили эту сумму. С мая месяца вообще полностью прекратились какие-либо занятия. И на просьбу вернуть наши денежные средства нам совсем не отвечают". Марьям Костригина

По словам пострадавших родителей, их дети мечтали поступить в ведущие вузы мира. Абитуриенты записались на занятия по математике и на подготовку к IELTS. Они планировали повысить уровень знания английского. Родители внесли оплату за годовое обучение.

"Проводятся пять дней в неделю занятия IELTS (это английский язык), математика. Затем дополнительно нам обещали один из трех языков на бесплатной основе: немецкий, турецкий и итальянский. Но мы пока не успели этим делом воспользоваться. Наша дочка находится в состоянии шока. Мы пытаемся найти какие-то выходы. Потому что я не думаю, что нам вернут эти деньги". Дмитрий Вериго

В подвешенном состоянии оказалась и семья Имангалиевых. Супруги перечислили 1 млн 400 тыс. тенге на счет образовательного центра, чтобы их сына подготовили к поступлению в один из университетов Венгрии. Юноше даже пришлось уйти из спорта. Старшеклассник планировал учиться на IT-специалиста.

"Мой сын сейчас в очень подавленном состоянии, потому что мы при поступлении сюда, он у меня кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, нам пришлось его забрать с большого спорта, уговорить, по сути, ребенка, что нужно учиться: "Ты будешь учиться пять дней в неделю". Буквально через месяц мы узнали, что в Венгрию ребенок поступает только после 18 лет. А у нас ребенок в 11-м классе, ему 17 лет. Сейчас он остался без спорта и без образования". Макпал Мухтаркызы

Отмечается, что подобный скандал разразился и в Астане. Накануне родители столичных абитуриентов тоже заявили, что отдали деньги за обучение, но остались ни с чем. В двух крупных городах страны насчитывается уже больше тысячи пострадавших. В их числе и преподаватели. Педагогам не выплатили зарплату. У образовательного центра несколько филиалов по стране. Два из них расположены в Алматы. Дверь учреждения опечатана. Сейчас там никого нет. Где находятся руководители школы, тоже неизвестно. Бессильным в этой ситуации оказался даже министр просвещения. Он утверждает, у образовательного центра нет лицензии.

"Такого контроля за частными дополнительными центрами не существует, не было. Но если есть необходимость, мы этот вопрос, министерство с депутатами, тоже поднимем. Если есть необходимость, надо законодательно этот вопрос тоже утвердить. Они, конечно, могут обратиться в суд, в соответствующие органы и решить данный вопрос". Министр просвещения РК Гани Бейсембаев

Обманутые родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Указанные заявления были объединены в одно производство. В настоящее время отделом полиции при УП Ауэзовского района по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Проводится комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РК, по результатам чего будет принято процессуальное действие и приняты меры в отношении виновных лиц". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Где сейчас находятся представители образовательного центра, неизвестно. Обманутые родители намерены довести дело до суда.

Ранее стало известно, когда в школах Алматы завершится учебный год.