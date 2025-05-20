Стало известно, когда в школах Алматы завершится учебный год

Для учащихся с 1 по 11 классов южной столицы 23 мая пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отанымa!" Торжественные линейки для выпускников 11-х классов состоятся 24 мая, сообщает Zakon.kz.

Частные школы, в соответствии со своим внутренним распорядком, вправе самостоятельно определять формат проведения торжественных линеек и выпускных мероприятий – при условии соблюдения норм действующего законодательства, а также санитарных и этических требований.

"В 2024-2025 учебном году в Алматы обучение завершают более 52 тыс. школьников: 18 491 ученик 11-х классов и 33 753 – 9-х классов. Выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут с 29 мая по 10 июня. Госэкзамены для 11 классов – с 30 мая по 16 июня. Аттестаты об основном и среднем общем образовании будут вручены с 18 по 20 июня в школах. В эти же дни состоится церемония вручения знаков отличия "Алтын белгі", – рассказали в Управлении образования Алматы.

Стоит отметить, что руководству школ строго запрещаются сбор денежных средств с родителей, а также организация и проведение выездных мероприятий. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства 20 мая 2025 года рассказал, когда состоится вручение аттестатов в школах страны.