Незаконную приватизацию вуза выявили в Алматы

Прокуратура Алматы выявила факты незаконной приватизации части здания Казахского национального женского педагогического университета, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о помещениях общей площадью 208 квадратных метров, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

По иску надзорного органа суд признал заключенные сделки недействительными. Судебное решение вступило в законную силу.

В настоящее время уполномоченный орган в сфере государственного имущества и приватизации проводит оценку возвращенного актива. В прокуратуре подчеркнули, что контроль за законностью использования и отчуждения государственного имущества остается на особом надзоре.

