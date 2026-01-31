#Казахстан в сравнении
События

Незаконную приватизацию вуза выявили в Алматы

Казахский Национальный Женский Педагогический Университет, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 16:02 Фото: instagram/qyzpukz
Прокуратура Алматы выявила факты незаконной приватизации части здания Казахского национального женского педагогического университета, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о помещениях общей площадью 208 квадратных метров, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

По иску надзорного органа суд признал заключенные сделки недействительными. Судебное решение вступило в законную силу.

В настоящее время уполномоченный орган в сфере государственного имущества и приватизации проводит оценку возвращенного актива. В прокуратуре подчеркнули, что контроль за законностью использования и отчуждения государственного имущества остается на особом надзоре.

Ранее мы писали о том, будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
В университете Алматы восстановили мозаику прошлого века
04:04, 06 ноября 2024
В университете Алматы восстановили мозаику прошлого века
В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов
05:25, 21 июля 2024
В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов
Исторический памятник в Алматы вернули государству
11:09, 09 апреля 2024
Исторический памятник в Алматы вернули государству
